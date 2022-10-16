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Бронни Джеймс набрал 31 очко в матче школьной лиги

Бронни Джеймс набрал 31 очко в матче школьной лиги
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18-летний сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс стал одним из лучших игроков матча школьной лиги Border League.

Юный баскетболист, выступающий за California Club, в игре с LV Orange набрал 31 очко, реализовав 11 бросков с игры из 13, в том числе шесть раз попал из-за дуги при семи попытках.

Летом Бронни Джеймс выступал в европейском туре за свой клуб вместе с младшим братом. В следующем году сын Леброна планирует выдвинуть свою кандидатуру на драфт НБА.

Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Ричард Джефферсон высоко оценил выступление Бронни.

«Он был бы вторым по точности бросков в нынешнем составе «Лос-Анджелес Лейкерс», — написал Джефферсон в своих социальных сетях.

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