Бронни Джеймс подписал контракт с Nike, Леброн отреагировал
Поделиться
Старший сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Об этом проинформировала пресс-служба компании. Вскоре после этого Леброн разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись по этому поводу.
«Наследие продолжается! Поздравляю молодого короля!» — написал Джеймс.
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Сам Леброн заключил первый контракт с Nike в 2003 году. В конце 2015-го он подписал пожизненное соглашение с компанией. Сумма контракта не раскрывалась. Это было крупнейшее разовое соглашение с одним спортсменом в истории Nike. Недавно Джеймс-старший поздравил Бронни с днём рождения. 6 октября ему исполнилось 18 лет.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
Новость по теме«Не могу с этим смириться». Леброн Джеймс высказался о сыне
Комментарии
- 11 октября 2022
-
09:46
-
09:41
-
09:31
-
08:03
-
06:53
-
00:43
- 10 октября 2022
-
23:50
-
23:00
-
22:55
-
20:58
-
20:43
-
20:41
-
19:57
-
18:59
-
18:23
-
17:48
-
16:32
-
15:13
-
14:50
-
13:53
-
13:45
-
13:22
-
12:56
-
12:54
-
11:57
-
11:56
-
11:53
-
11:02
-
10:47
-
10:32
-
10:07
-
09:47
-
09:30
-
07:58
-
00:35
Партнерский контент