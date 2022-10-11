Бронни Джеймс подписал контракт с Nike, Леброн отреагировал

Старший сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Об этом проинформировала пресс-служба компании. Вскоре после этого Леброн разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись по этому поводу.

«Наследие продолжается! Поздравляю молодого короля!» — написал Джеймс.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Сам Леброн заключил первый контракт с Nike в 2003 году. В конце 2015-го он подписал пожизненное соглашение с компанией. Сумма контракта не раскрывалась. Это было крупнейшее разовое соглашение с одним спортсменом в истории Nike. Недавно Джеймс-старший поздравил Бронни с днём рождения. 6 октября ему исполнилось 18 лет.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: