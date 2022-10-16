Бен Симмонс ответил на вопрос о возможном возвращении в «Филадельфию»

Звёздный австралийский баскетболист Бен Симмонс высказался по поводу возможного возвращения в «Филадельфию Сиксерс».
«Я не могу предсказать будущее. В начале карьеры не думал, что всё пойдёт вот так. Возможно, я вернусь через четыре или пять лет, кто знает. Это может быть совершенно другая ситуация. Пока я не могу сказать, что нельзя ничего изменить», — приводит слова Симмонса ESPN.
Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.
Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».
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