Бен Симмонс ответил на вопрос о возможном возвращении в «Филадельфию»

Звёздный австралийский баскетболист Бен Симмонс высказался по поводу возможного возвращения в «Филадельфию Сиксерс».

«Я не могу предсказать будущее. В начале карьеры не думал, что всё пойдёт вот так. Возможно, я вернусь через четыре или пять лет, кто знает. Это может быть совершенно другая ситуация. Пока я не могу сказать, что нельзя ничего изменить», — приводит слова Симмонса ESPN.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.



Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».