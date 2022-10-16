УНИКС обыграл «Астану» с разницей в 55 очков

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС на своей площадке принимал «Астану». Победу в игре одержали хозяева с разгромным счётом 109:54.

Самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер, который записал в свой актив 20 очков. У Астаны наилучшую результативность продемонстрировал Даниил Аксёнов — 13 очков.

Следующий матч казанская команда также проведёт дома. 23 ноября подопечные Велимира Перасовича встретятся с «Локомотивом-Кубань» (17:00). Астана в этот же день дома примет «Пари Нижний Новгород». Начало этого противостояния — в 12:00 мск.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является «Зенит». В прошлом сезоне по итогам семиматчевой финальной серии санкт-петербургский клуб оказался сильнее московского ЦСКА.