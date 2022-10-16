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УНИКС обыграл «Астану» с разницей в 55 очков

УНИКС обыграл «Астану» с разницей в 55 очков
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС на своей площадке принимал «Астану». Победу в игре одержали хозяева с разгромным счётом 109:54.

Самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер, который записал в свой актив 20 очков. У Астаны наилучшую результативность продемонстрировал Даниил Аксёнов — 13 очков.

Следующий матч казанская команда также проведёт дома. 23 ноября подопечные Велимира Перасовича встретятся с «Локомотивом-Кубань» (17:00). Астана в этот же день дома примет «Пари Нижний Новгород». Начало этого противостояния — в 12:00 мск.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является «Зенит». В прошлом сезоне по итогам семиматчевой финальной серии санкт-петербургский клуб оказался сильнее московского ЦСКА.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
16 октября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
109 : 54
Астана
Астана, Казахстан
УНИКС: Хантер - 20, Лабери - 17, Рейнольдс - 16, Браун - 13, Димитриевич - 11, Воронцевич - 8, Жбанов - 7, Ткаченко - 7, Зайцев - 6, Забелин - 4, М. Кулагин, Разумов
Астана: Аксёнов - 13, Каныгин - 10, Гаврилов - 6, Лиходей - 6, Мурзагалиев - 6, Щербак - 5, Марчук - 3, Оразбеков - 3, Майдекин - 2, Айткали, Балашов, Марчук
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