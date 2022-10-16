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Харрис рассказал, как Харден влияет на атмосферу в «Филадельфии»

Харрис рассказал, как Харден влияет на атмосферу в «Филадельфии»
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис рассказал о влиянии Джеймса Хардена на атмосферу в команде.

«Он хочет, чтобы наша команда побеждала. Он постоянно следит, чтобы парни собирались вместе, тусовались и проводили друг с другом время. Он очень хороший человек и страется сделать так, чтобы все были одним целым», — приводит слова Харриса Yardbarker.

За последние два сезона Харден успел дважды запросить обмен в другой клуб лиги. Сначала защитник перешёл из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс», а позже – из «Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». В прошедшем сезоне Джеймс набирал в среднем 22 очка, делал 10,3 ассиста и 7,7 подбора. «Филадельфия» вместе с Харденом проиграла «Майами Хит» во втором раунде плей-офф (2-4).

Хардена не узнала полиция в Париже:

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