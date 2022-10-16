Тренер «Астаны»: против топ-команд мы можем продержаться только первую половину

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал разгромное поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (54:109).

«Сложно комментировать, когда проигрываешь с такой разницей. Если в первой половине мы держались и оставались в игре, то во второй полностью развалились. Получается, что против топ-команд, таких как УНИКС, мы можем продержаться только первую половину. Проведём работу над ошибками и будем искать причины. По техническим причинам у нас отсутствуют два американских легионера. Уверен, с ними наши защитные и атакующие построения выглядели бы по-другому», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч УНИКС проведёт дома. 23 ноября подопечные Велимира Перасовича встретятся с «Локомотивом-Кубань» (17:00). Астана в этот же день дома примет «Пари Нижний Новгород». Начало этого противостояния — в 12:00 мск.