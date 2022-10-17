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Главный тренер «Автодора» прокомментировал победу над «Минском» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Автодора» прокомментировал победу над «Минском» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер саратовского «Автодора» Милош Павичевич прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Хочу сказать ребятам спасибо за эту игру, она удачно для нас складывалась. Мы хорошо попадали издали. Получались быстрые прорывы — это была наша игра. Но и команда соперника в какие-то моменты доставляла нам проблемы. При этом ребята справились, в защите отработали — спасибо им за это», — приводит слова Милоша Павичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 97:72.

Следующий матч «Минск» проведёт 24 октября на домашней арене. Соперниками белорусов будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с московским ЦСКА, встреча состоится 23 октября.

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