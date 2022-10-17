Главный тренер «Автодора» прокомментировал победу над «Минском» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер саратовского «Автодора» Милош Павичевич прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
«Хочу сказать ребятам спасибо за эту игру, она удачно для нас складывалась. Мы хорошо попадали издали. Получались быстрые прорывы — это была наша игра. Но и команда соперника в какие-то моменты доставляла нам проблемы. При этом ребята справились, в защите отработали — спасибо им за это», — приводит слова Милоша Павичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 97:72.
Следующий матч «Минск» проведёт 24 октября на домашней арене. Соперниками белорусов будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с московским ЦСКА, встреча состоится 23 октября.
- 17 октября 2022
-
23:56
-
22:59
-
22:57
-
22:33
-
22:00
-
21:49
-
20:59
-
20:44
-
19:05
-
18:51
-
18:28
-
17:47
-
16:46
-
15:27
-
15:19
-
14:32
-
14:00
-
13:55
-
13:01
-
12:12
-
12:01
-
11:22
-
11:03
-
10:33
-
09:52
-
09:47
-
00:24
- 16 октября 2022
-
23:40
-
22:38
-
21:21
-
21:02
-
20:55
-
20:42
-
19:57
-
19:33