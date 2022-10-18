Зайон Уильямсон сможет принять участие в первом матче сезона НБА

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон сможет сыграть в первом матче нового сезона Национальной баскетбольной лиги, несмотря на травму, полученную в одном из предсезонных матчей.

«О, я играю в среду.



В воскресенье в команде решили в качестве меры предосторожности отправить меня заниматься по индивидуальной программе, но последние два дня тренировок прошли в напряжённой работе. Это хорошо сказалось на развитии команды и её готовности к сезону. Мы готовы», — приводит слова Уильямсона ESPN.

Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить. Проблемы с коленом у него были и в сезоне-2019/2020. Тогда он пропустил половину регулярного чемпионата.