Щербенёв — об игре с «Пармой»: после поражения от ЦСКА полны решимости реабилитироваться

Защитник и основной разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв высказался по поводу предстоящей встречи с «Пармой-Пари» в Единой лиге ВТБ.

«Мы все в предвкушении игры. В Перми всегда много болельщиков, которые мощно поддерживают свою команду. Точно будет непростой матч, но другого ожидать было бы наивно. Одну скажу точно — после поражения от ЦСКА мы полны решимости реабилитироваться.

Чего не хватило для более удачного старта в серии домашних игр в начале сезона? Стабильности. С МБА мы в принципе потеряли свой игровой ритм. С «Самарой» отыграли более-менее ровно, а вот с ЦСКА нас хватило только на первую четверть. А концентрацию необходимо сохранять весь матч, все сорок минут нужно придерживаться плана на игру. Поэтому – да, нам в первую очередь нужна стабильность в игре», — приводит слова Щербенёва официальный сайт клуба.