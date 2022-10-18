Пешич: времена, когда все пугались от слов «сборная Сербии», прошли

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высказался о непростой ситуации в команде.

«Чемпионат Европы закончился больше месяца назад, но мне никто не позвонил. Ни один журналист. Никто. Абсолютно никто. Останусь я или нет? Не знаю. Никто мне не звонил и не связывался.

Насколько я знаю, почти никто из сборной, которая играла на чемпионате Европы, не будет играть в отборочном турнире к чемпионату мира. Многие странно смотрели на меня, когда я говорил, что Бельгия сильнее нас. То же самое было, когда я сказал это про Латвию. Теперь предстоит игра с Великобританией, которая объективно лучше нас, потому что это большой вопрос, какая у нас будет команда.



Нам всем нужно успокоиться. Времена, когда все пугались от слов «сборная Сербии», прошли. Это больше не так», — приводит слова Пешича Basket News.