Пешич: времена, когда все пугались от слов «сборная Сербии», прошли

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высказался о непростой ситуации в команде.
«Чемпионат Европы закончился больше месяца назад, но мне никто не позвонил. Ни один журналист. Никто. Абсолютно никто. Останусь я или нет? Не знаю. Никто мне не звонил и не связывался.
Насколько я знаю, почти никто из сборной, которая играла на чемпионате Европы, не будет играть в отборочном турнире к чемпионату мира. Многие странно смотрели на меня, когда я говорил, что Бельгия сильнее нас. То же самое было, когда я сказал это про Латвию. Теперь предстоит игра с Великобританией, которая объективно лучше нас, потому что это большой вопрос, какая у нас будет команда.
Нам всем нужно успокоиться. Времена, когда все пугались от слов «сборная Сербии», прошли. Это больше не так», — приводит слова Пешича Basket News.
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