«Локомотив-Кубань» в овертайме нанёс поражение «Парма-Пари»
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Парма-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой гостей со счётом 92:85 (21:24, 18:21, 17:16, 19:14, 17:10 ОТ).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 21 очко. Ещё 19 баллов на свой счёт записал Даррал Уиллис. В составе пермского клуба 19 очков на свой счёт записал Джастин Роберсон.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 23 октября в Казани. Его соперниками будут баскетболисты УНИКСа. «Парма-Пари» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с дебютантом Единой лиги ВТБ МБА, встреча состоится 24 октября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
18 октября 2022, вторник. 17:30 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
85 : 92
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Парма-Пари: Роберсон - 19, Походяев - 18, Платунов - 12, Антипов - 10, Шейко - 10, Джеймс - 8, Диме - 4, Попов - 4, Будин, Куров, Перевалов, Фирсов
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 21, Уиллис - 19, Мартюк - 17, Ведищев - 14, Квитковских - 9, Щербенев - 6, Узинский - 4, Елатонцев - 2, Долинин, Калинов, Сычков
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