«Локомотив-Кубань» в овертайме нанёс поражение «Парма-Пари»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Парма-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой гостей со счётом 92:85 (21:24, 18:21, 17:16, 19:14, 17:10 ОТ).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 21 очко. Ещё 19 баллов на свой счёт записал Даррал Уиллис. В составе пермского клуба 19 очков на свой счёт записал Джастин Роберсон.



Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 23 октября в Казани. Его соперниками будут баскетболисты УНИКСа. «Парма-Пари» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с дебютантом Единой лиги ВТБ МБА, встреча состоится 24 октября.