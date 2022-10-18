Евгений Пашутин рассказал, в каком компоненте «Локомотив-Кубань» превзошёл «Парма-Пари»

Главный тренер пермского «Парма-Пари» Евгений Пашутин рассказал, в каком компоненте игры команда уступила «Локомотиву-Кубань» (85:92 ОТ) в матче Единой лиги ВТБ.

«План был остановить их защитников, играющих на периметре. Практически весь матч нам это удавалось, мы играли много смен, останавливали игроков, контролировали бросок, но, к сожалению, сегодня мы не контролировали подбор.

Соперник собрал 50 подборов, 23 из которых — на нашем щите. Это моя ответственность. Также решающие трёхочковые соперника в концовке матча повлияли на исход встречи. Будем работать над ошибками и готовиться к МБА», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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