«Анадолу Эфес» неожиданно уступил «Валенсии» в матче Евролиги

Испанская «Валенсия» одержала победу в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей со счётом 92:91 (21:20, 25:24, 21:23, 23:26).



Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич, набравший 22 очка. 18 очков набрал Уилл Клайберн. В составе победителей отличился Боян Дублевич, набравший 20 очков.



В следующем туре «Анадолу Эфес» дома сыграет с немецкой «Альбой». Встреча состоится 21 октября, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» в 4-м туре регулярного чемпионата встретится с турецким «Фенербахче». Встреча пройдёт в Стамбуле 20 октября, начало — в 20:45 мск.