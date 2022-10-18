«Анадолу Эфес» неожиданно уступил «Валенсии» в матче Евролиги
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Испанская «Валенсия» одержала победу в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей со счётом 92:91 (21:20, 25:24, 21:23, 23:26).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич, набравший 22 очка. 18 очков набрал Уилл Клайберн. В составе победителей отличился Боян Дублевич, набравший 20 очков.
В следующем туре «Анадолу Эфес» дома сыграет с немецкой «Альбой». Встреча состоится 21 октября, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» в 4-м туре регулярного чемпионата встретится с турецким «Фенербахче». Встреча пройдёт в Стамбуле 20 октября, начало — в 20:45 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
18 октября 2022, вторник. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
91 : 92
Валенсия
Валенсия, Испания
Анадолу Эфес: Мицич - 22, Клайберн - 18, Брайант - 10, Пляйсс - 9, Жижич - 8, М'Байе - 7, Данстон - 6, Полонара - 6, Бьёбуа - 5, Арна, Балбай, Тунджер
Валенсия: Дублевич - 20, Джонс - 15, Клавер - 12, ван Россом - 12, Александер - 6, Лопес-Аростеги - 6, Прадилья - 5, Препелич - 5, Харпер - 5, Пуэрто - 3, Радебо - 3, Хименес
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