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Американка Бриттни Грайнер сделала заявление из российской тюрьмы

Американка Бриттни Грайнер сделала заявление из российской тюрьмы
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся в заключении в российской тюрьме, поблагодарила всех, кто имеет отношении к попыткам вернуть её домой. Заявление она сделала через своих адвокатов в день своего рождения. Вчера, 18 октября, Бриттни исполнилось 32 года.

«Спасибо вам всем за то, что так усердно боролись, чтобы вернуть меня домой. Вся ваша поддержка и любовь определённо помогают мне», — приводит слова Грайнер CNN.

Адвокаты также рассказали, что провели с Грайнер несколько часов, передав ей многочисленные поздравления с днём рождения.

Напомним, в феврале этого года Бриттни была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил баскетболистку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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