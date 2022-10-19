Джа Морант высказался об арестованной в России Бриттни Грайнер

Звёздный разыгрывающий «Мемфис» Гриззлиз» Джа Морант высказался о соотечественнице, баскетболистке Бриттни Грайнер, арестованной в России за контрабанду запрещённых веществ. 18 октября ей исполнилось 32 года.



«Я чувствую, что сейчас она ни в коем случае не должна находиться под стражей, особенно учитывая, что она проводит там свой день рождения. Все ждут, когда она вернётся домой. Мы болеем за неё и стараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь ей. Как по мне, это какое-то безумие», — приводит слова Моранта Wreg.com.



Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: