Джа Морант высказался об арестованной в России Бриттни Грайнер

Звёздный разыгрывающий «Мемфис» Гриззлиз» Джа Морант высказался о соотечественнице, баскетболистке Бриттни Грайнер, арестованной в России за контрабанду запрещённых веществ. 18 октября ей исполнилось 32 года.
«Я чувствую, что сейчас она ни в коем случае не должна находиться под стражей, особенно учитывая, что она проводит там свой день рождения. Все ждут, когда она вернётся домой. Мы болеем за неё и стараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь ей. Как по мне, это какое-то безумие», — приводит слова Моранта Wreg.com.
Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
- 19 октября 2022
-
12:32
-
11:55
-
11:38
-
10:54
-
09:57
-
09:49
-
09:43
-
08:50
-
08:20
-
05:25
-
00:55
-
00:02
- 18 октября 2022
-
23:46
-
23:19
-
22:55
-
22:35
-
22:00
-
21:15
-
21:09
-
20:59
-
20:48
-
20:02
-
19:49
-
19:19
-
19:10
-
18:58
-
18:31
-
18:13
-
17:24
-
16:25
-
15:54
-
14:27
-
13:32
-
12:45
-
11:59