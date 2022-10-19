Гомельский не верит, что команды НБА могут слить сезон, чтобы заполучить Вембаньяму

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о 18-летнем французе Викторе Вембаньяме, которого многие представители баскетбольного истеблишмента считают главным претендентом на первое место в драфте НБА – 2023. У Владимира спросили, могут ли команды нарочно сливать сезон, чтобы получить первый пик драфта в следующем году.



«Будут ли команды НБА сливать сезон, чтобы получить Виктора Вембаньяму, как вы думаете?» — поинтересовались у Владимира в конференции на его официальном сайте.



«Думаю, что Вембаньяма не является таким уж суперценным призом», — ответил Владимир Гомельский.

Ранее чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон объяснил, почему Виктор Вембаньяма был бы выбран раньше Леброна Джеймса, если бы они были в одном классе драфта.