«Бруклин» проиграл «Пеликанс» в первом матче сезона НБА, Кевин Дюрант набрал 32 очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 130:108.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, записав в свой актив 28 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал Кевин Дюрант, записав на свой счёт 32 очка. Кайри Ирвинг, набрал 15 очков. Николас Клэкстон оформил дабль-дабл из 13 очков и 10 подборов.

В следующем матче «Бруклин» встретится с «Торонто Рэпторс». «Нью-Орлеан Пеликанс», в свою очередь, сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча пройдут 22 октября.