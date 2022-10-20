«Бруклин» проиграл «Пеликанс» в первом матче сезона НБА, Кевин Дюрант набрал 32 очка
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 130:108.
Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, записав в свой актив 28 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.
Самым результативным в составе «Бруклина» стал Кевин Дюрант, записав на свой счёт 32 очка. Кайри Ирвинг, набрал 15 очков. Николас Клэкстон оформил дабль-дабл из 13 очков и 10 подборов.
В следующем матче «Бруклин» встретится с «Торонто Рэпторс». «Нью-Орлеан Пеликанс», в свою очередь, сыграет с «Шарлотт Хорнетс». Оба матча пройдут 22 октября.
НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2022, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 130
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Дюрант - 32, Миллз - 16, Ирвинг - 15, Клэкстон - 13, О'Нил - 10, Самнер - 6, Симмонс - 4, Шарп - 4, Моррис - 3, Эдвардс - 3, Томас - 2, Williams, Ватанабэ, Дюк, Карри, Уоррен, Харрис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Уильямсон - 25, Макколлум - 21, Мёрфи - 16, Валанчюнас - 15, Нэнс - 8, Альварадо - 7, Джонс - 6, Маршалл - 4, Daniels, Liddell, Seabron, Грэм, Льюис, Темпл, Хэйс, Эрнангомес
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