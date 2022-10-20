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«Денвер», несмотря на результативную игру Йокича и Гордона, уступил «Юте»

«Денвер», несмотря на результативную игру Йокича и Гордона, уступил «Юте»
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В Солт-Лейк-Сити (США) на «Вивинт Смарт Хоум Арене» состоялся стартовый матч регулярного чемпионата НБА для «Юты Джаз» и «Денвер Наггетс». Хозяева на своей площадке одержали победу со счётом 123:102.

Наибольшее количество очков «Юте» принёс 23-летний Коллин Секстон (20). Также на его счету пять подборов и две передачи. Наибольшее число результативных пасов в команде отдал разыгрывающий Майк Конли, у которого 13 очков. Лёгкий форвард Лаури Маркканен набрал 17 очков.

Лидер «Денвер Наггетс», сербский центровой Никола Йокич, стал самым результативным игроком матча в составе своей команды. У него 27 очков, шесть передач и четыре подбора. Эффективно отыграл и форвард Аарон Гордон – американец принёс «Денверу» 22 очка, совершил 10 подборов и сделал две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2022, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
123 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Секстон - 20, Маркканен - 17, Гэй - 16, Бисли - 15, Конли - 13, Kessler - 12, Кларксон - 10, Олиник - 8, Вандербилт - 7, Хортон-Такер - 3, Александер-Уолкер - 2, Agbaji, Fontecchio, Juzang, Potter, Азубуике, Больмаро
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Гордон - 22, Портер - 15, Маррей - 12, Хиланд - 10, Браун - 8, Грин - 6, Колдуэлл-Поуп - 2, Braun, Gillespie, Watson, White, Джордан, Ннаджи, Рид, Смит, Чанчар
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