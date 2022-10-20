«Денвер», несмотря на результативную игру Йокича и Гордона, уступил «Юте»

В Солт-Лейк-Сити (США) на «Вивинт Смарт Хоум Арене» состоялся стартовый матч регулярного чемпионата НБА для «Юты Джаз» и «Денвер Наггетс». Хозяева на своей площадке одержали победу со счётом 123:102.
Наибольшее количество очков «Юте» принёс 23-летний Коллин Секстон (20). Также на его счету пять подборов и две передачи. Наибольшее число результативных пасов в команде отдал разыгрывающий Майк Конли, у которого 13 очков. Лёгкий форвард Лаури Маркканен набрал 17 очков.
Лидер «Денвер Наггетс», сербский центровой Никола Йокич, стал самым результативным игроком матча в составе своей команды. У него 27 очков, шесть передач и четыре подбора. Эффективно отыграл и форвард Аарон Гордон – американец принёс «Денверу» 22 очка, совершил 10 подборов и сделал две передачи.
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