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«Финикс» вырвал победу у «Далласа» за 10 секунд до конца. Дончич «смазал» последний бросок

«Финикс» вырвал победу у «Далласа» за 10 секунд до конца. Дончич «смазал» последний бросок
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В Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Развязка наступила в самой концовке встречи, где хозяева площадки смогли добиться победы – 107:105.

«Даллас» после двух четвертей вёл со счётом 62:45. Однако вторая половина игры осталась за «Финиксом». Третью четверть хозяева забрали со счётом 31:19, а заключительную – 31:24. Самым результативным игроком «Маверикс» стал Девин Букер, принесший команде 28 очков при девяти передачах и четырёх подборах.

35 очков заработал лидер «Далласа» Лука Дончич. Также на его счету девять подборов и шесть результативных передач. В концовке словенец сравнял счёт, забросив два с фолом и реализовав штрафной бросок – 105:105. Но после этого «Финикс» провёл атаку, которую завершил двухочковым Дэмион Ли. Этот бросок и оказался решающим.

У «Далласа» оставалось девять секунд на последнюю атаку. Лука Дончич бросал из-за трёхочковой линии и мог принести своей команде победу, но не попал.

НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2022, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
107 : 105
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Букер - 28, Эйтон - 18, Джонсон - 15, Бриджес - 13, Ли - 11, Ландейл - 7, Пэйн - 7, Пол - 6, Крэйг - 2, Бийомбо, Вашингтон, Краудер, Окоги, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Вуд - 25, Динвидди - 15, Баллок - 10, Хардуэй-младший - 9, Финни-Смит - 5, Макги - 3, Клебер - 2, Грин - 1, Dorsey, Hardy, Дав. Бертанс, Кампаццо, Нтиликина, Пауэлл, Пинсон, Райт
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