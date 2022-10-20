«Финикс» вырвал победу у «Далласа» за 10 секунд до конца. Дончич «смазал» последний бросок

В Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Развязка наступила в самой концовке встречи, где хозяева площадки смогли добиться победы – 107:105.
«Даллас» после двух четвертей вёл со счётом 62:45. Однако вторая половина игры осталась за «Финиксом». Третью четверть хозяева забрали со счётом 31:19, а заключительную – 31:24. Самым результативным игроком «Маверикс» стал Девин Букер, принесший команде 28 очков при девяти передачах и четырёх подборах.
35 очков заработал лидер «Далласа» Лука Дончич. Также на его счету девять подборов и шесть результативных передач. В концовке словенец сравнял счёт, забросив два с фолом и реализовав штрафной бросок – 105:105. Но после этого «Финикс» провёл атаку, которую завершил двухочковым Дэмион Ли. Этот бросок и оказался решающим.
У «Далласа» оставалось девять секунд на последнюю атаку. Лука Дончич бросал из-за трёхочковой линии и мог принести своей команде победу, но не попал.
- 20 октября 2022
-
08:03
-
07:56
-
06:58
-
06:08
-
05:32
-
05:03
-
00:57
- 19 октября 2022
-
23:47
-
23:42
-
22:47
-
21:57
-
21:02
-
21:01
-
19:53
-
18:29
-
17:38
-
16:10
-
15:45
-
15:31
-
15:29
-
13:33
-
12:55
-
12:32
-
11:55
-
11:38
-
10:54
-
09:57
-
09:49
-
09:43
-
08:50
-
08:20
-
05:25
-
00:55
-
00:02
- 18 октября 2022
-
23:46