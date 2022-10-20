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Яннис Адетокунбо объяснил, чем он похож на Коби Брайанта

Яннис Адетокунбо объяснил, чем он похож на Коби Брайанта
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Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о сравнениях с легендарным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«Я никогда не буду говорить чего-то, что будет неуважительно по отношению к имени великого Коби. Мне не нравится вспоминать про него, но, мне кажется, мы должны о нём говорить, чтобы не забывать. Не хотелось бы упоминать его имя просто для того, чтобы привлечь внимание к этому разговору. Мы не были близки с Брайантом, но считаю, что по своему мышлению я на него похож», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.

В январе 2020 года Коби погиб при крушении частного вертолёта.

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