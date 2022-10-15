Брат Янниса Адетокунбо подписал контракт с «Чикаго Буллз»

Костас Адетокунбо, младший брат звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, подписал двусторонний контракт с «Чикаго Буллз», сообщает NBC Sports.

В прошлом сезоне Костас выступал за французский клуб АСВЕЛ. Форвард принял участие в 22 матчах Евролиги, где в среднем набирал по 6,5 очка за игру, отдавал 0,3 результативной передачи и совершал 2,8 подбора.

«Чикаго» стал четвёртой командой в профессиональной карьере Адетокунбо. Ранее баскетболист выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс».

Также Костас Адетокунбо вместе со своими братьями вошёл в состав сборной Греции на чемпионат Европы — 2022 и вышел на замену в двух матчах турнира.

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Реакция Адетокунбо на удаление в матче с Германией.