Брат Янниса Адетокунбо подписал контракт с «Чикаго Буллз»
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Костас Адетокунбо, младший брат звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, подписал двусторонний контракт с «Чикаго Буллз», сообщает NBC Sports.
В прошлом сезоне Костас выступал за французский клуб АСВЕЛ. Форвард принял участие в 22 матчах Евролиги, где в среднем набирал по 6,5 очка за игру, отдавал 0,3 результативной передачи и совершал 2,8 подбора.
«Чикаго» стал четвёртой командой в профессиональной карьере Адетокунбо. Ранее баскетболист выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс».
Также Костас Адетокунбо вместе со своими братьями вошёл в состав сборной Греции на чемпионат Европы — 2022 и вышел на замену в двух матчах турнира.
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Реакция Адетокунбо на удаление в матче с Германией.
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