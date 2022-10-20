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Томпсон: Грин — легенда, ему поставят памятник. Пул — наше будущее

Томпсон: Грин — легенда, ему поставят памятник. Пул — наше будущее
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Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон дал комментарий по поводу игроков своей команды Дрэймонда Грина и Джордана Пула, между которыми произошла драка перед началом сезона.

«Дрэймонд должен был вернуть наше доверие, и он был очень готов это сделать. Без Дрэймонда мы не «Уорриорз», без Пула мы не «Уорриорз». Джей Пи — наше будущее, Дрэй — легенда, однажды ему поставят статую на улице. Братья ссорятся, и мы проводим друг с другом больше времени, чем со своими семьями. Иногда мы сталкиваемся лбами, но потом всё проходит и мы просто настраиваемся на нужный лад. Вы знаете, как тяжело выходить держаться на вершине, но я знаю, что мы сможем это сделать», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.

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