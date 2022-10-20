«Барселона» проиграла «Жальгирису» в Евролиге

Литовский «Жальгирис» одержал победу в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с каталонской «Барселоной». Встреча прошла в Каунасе (Литва) на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 73:72.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кинан Эванс, набравший 18 очков. По 15 баллов на свой счёт записали Роландс Шмитс и Эдгарас Улановас.



В составе каталонского клуба 12 очков набрал Ян Веселы. По 10 баллов на свой счёт записали Кори Хиггинс, Томаш Саторански и Рокас Йокубайтис.



В следующем туре «Жальгирис» сыграет с «Партизаном» в Сербии. Встреча состоится 27 октября, начало — в 21:30 мск. «Барселона» в 5-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Встреча пройдёт в Барселоне 28 октября, начало — в 21:30 мск.