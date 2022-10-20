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«Барселона» проиграла «Жальгирису» в Евролиге

«Барселона» проиграла «Жальгирису» в Евролиге
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Литовский «Жальгирис» одержал победу в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с каталонской «Барселоной». Встреча прошла в Каунасе (Литва) на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 73:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кинан Эванс, набравший 18 очков. По 15 баллов на свой счёт записали Роландс Шмитс и Эдгарас Улановас.

В составе каталонского клуба 12 очков набрал Ян Веселы. По 10 баллов на свой счёт записали Кори Хиггинс, Томаш Саторански и Рокас Йокубайтис.

В следующем туре «Жальгирис» сыграет с «Партизаном» в Сербии. Встреча состоится 27 октября, начало — в 21:30 мск. «Барселона» в 5-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Встреча пройдёт в Барселоне 28 октября, начало — в 21:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2022, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
73 : 72
Барселона
Барселона, Испания
Жальгирис: Эванс - 18, Улановас - 15, Шмитс - 15, Браздейкис - 6, Димша - 6, Буткевичюс - 5, Бирутис - 4, Лекавичюс - 2, Хэйс - 2, Кавано, Кальнетис, Лукошюнас
Барселона: Веселы - 12, Йокубайтис - 10, Саторански - 10, Хиггинс - 10, Лапровиттола - 8, Шанлы - 8, Да Силва - 4, Калинич - 4, Тоби - 4, Абринес - 2, Ннаджи, Паули
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