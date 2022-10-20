«Барселона» проиграла «Жальгирису» в Евролиге

Литовский «Жальгирис» одержал победу в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с каталонской «Барселоной». Встреча прошла в Каунасе (Литва) на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 73:72.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кинан Эванс, набравший 18 очков. По 15 баллов на свой счёт записали Роландс Шмитс и Эдгарас Улановас.
В составе каталонского клуба 12 очков набрал Ян Веселы. По 10 баллов на свой счёт записали Кори Хиггинс, Томаш Саторански и Рокас Йокубайтис.
В следующем туре «Жальгирис» сыграет с «Партизаном» в Сербии. Встреча состоится 27 октября, начало — в 21:30 мск. «Барселона» в 5-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Встреча пройдёт в Барселоне 28 октября, начало — в 21:30 мск.
- 20 октября 2022
-
22:04
-
21:10
-
20:53
-
20:10
-
19:16
-
18:53
-
17:47
-
17:31
-
16:41
-
15:31
-
15:17
-
15:17
-
14:37
-
13:41
-
12:57
-
12:25
-
12:16
-
12:04
-
11:53
-
11:18
-
10:24
-
10:16
-
10:10
-
09:57
-
09:33
-
08:03
-
07:56
-
06:58
-
06:08
-
05:32
-
05:03
-
00:57
- 19 октября 2022
-
23:47
-
23:42
-
22:47