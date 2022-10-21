Ясикявичюс объяснил поражение «Барселоны» в матче с «Жальгирисом»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (72:73).



«Перед трёхочковым был явный фол в атаке. В первой четверти я просил судей проверить аналогичную ситуацию, но они этого не сделали. Фанатам «Жальгириса» же удалось добиться того, чтобы судьи проверили эпизод. Да, в этом преимущество домашней площадки. «Жальгирис» сделал то же самое в третьей четверти, но никто не свистел. Но нет никакого смысла искать того, кто виноват. Хочу поздравить «Жальгирис». Они сильнее сражались, они были больше мотивированы. Я не смог донести до игроков, что «Жальгирис» в этом сезоне — другая команда. Тренер всегда должен брать на себя ответственность в этом вопросе. Мы недооценили соперника. Вышли на площадку, словно павлины», — приводит слова Ясикявичюса BasketNews.

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