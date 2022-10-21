«Милуоки» обыграл «Филадельфию». У Янниса Адетокунбо 21 очко, у Хардена – 31

На площадке арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Милуоки Бакс» и потерпела поражение со счётом 88:90.



После трёх четвертей «Милуоки» вёл в десять очков, но «Филадельфия» в заключительной четверти смогла не только сравнять счёт, но и выйти вперёд (88:86). И в этот момент ключевым для «Бакс» стал точный трёхочковый ветерана, 36-летнего Уэсли Мэттьюза, который забросил за 24 секунды до конца. Финальная атака «Сиксерс» не увенчалась успехом.



Самым результативным игроком в составе хозяев стал лидер «Филадельфии», разыгрывающий Джеймс Харден. Он набрал 31 очко при девяти подборах и девяти результативных передачах. По 15 очков на счету Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси.

У победителей дабл-даблом отметился форвард Яннис Адетокунбо. Ведущий игрок «Милуоки» набрал 21 очко и совершил 14 подборов, а также сделал восемь ассистов. У центрового Брука Лопеса 17 очков при пяти подборах, а также наибольшее число попаданий трёхочковых бросков (четыре).