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«Милуоки» обыграл «Филадельфию». У Янниса Адетокунбо 21 очко, у Хардена – 31

«Милуоки» обыграл «Филадельфию». У Янниса Адетокунбо 21 очко, у Хардена – 31
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На площадке арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Милуоки Бакс» и потерпела поражение со счётом 88:90.

После трёх четвертей «Милуоки» вёл в десять очков, но «Филадельфия» в заключительной четверти смогла не только сравнять счёт, но и выйти вперёд (88:86). И в этот момент ключевым для «Бакс» стал точный трёхочковый ветерана, 36-летнего Уэсли Мэттьюза, который забросил за 24 секунды до конца. Финальная атака «Сиксерс» не увенчалась успехом.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал лидер «Филадельфии», разыгрывающий Джеймс Харден. Он набрал 31 очко при девяти подборах и девяти результативных передачах. По 15 очков на счету Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси.

У победителей дабл-даблом отметился форвард Яннис Адетокунбо. Ведущий игрок «Милуоки» набрал 21 очко и совершил 14 подборов, а также сделал восемь ассистов. У центрового Брука Лопеса 17 очков при пяти подборах, а также наибольшее число попаданий трёхочковых бросков (четыре).

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
88 : 90
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Харден - 31, Макси - 15, Эмбиид - 15, Мелтон - 9, Харрис - 9, Такер - 5, Хаус - 4, Champagnie, Foster, Коркмаз, Милтон, Ньянг, Рид, Спрингер, Тибулл, Харрелл
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Лопес - 17, Аллен - 12, Портис - 11, Мэттьюз - 8, Нвора - 6, Холидэй - 6, Картер - 5, Хилл - 4, Beauchamp, Green, Адетокунбо, Ибака, Инглс, Коннотон, Мамукелашвили, Миддлтон
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