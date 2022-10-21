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Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» одолеть «Клипперс»

Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» одолеть «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:97.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Лонни Уокер, набравший 26 очков, три подбора и три передачи. Также стоит отметить Леброна Джеймса, который заработал дабл-дабл. Американец набрал 20 очков, 10 подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал Пол Джордж. Он тоже отметился дабл-даблом: 15 очков, 10 подборов и четыре передачи. Также дабл-дабл заработал хорват Ивица Зубац (14 очков, 17 подборов и одна передача).

Ранее на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Милуоки Бакс». Игра завершилась победой гостей со счётом 90:88.

НБА - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Уокер - 26, Дэвис - 25, Джеймс - 20, Тоскано-Андерсон - 8, Беверли - 5, Райан - 5, Ривз - 4, Джонс - 2, Уэстбрук - 2, Брайант, Браун, Габриэль, Кристи, Нанн, Пиппен Мл., Суидер, Шрёдер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 15, Уолл - 15, Зубац - 14, Леонард - 14, Моррис - 14, Кеннард - 11, Пауэлл - 9, Джексон - 8, Ковингтон - 2, Батюм - 1, Diabate, Бостон, Браун, Коффи, Мэнн, Престон
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