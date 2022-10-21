Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» одолеть «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:97.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Лонни Уокер, набравший 26 очков, три подбора и три передачи. Также стоит отметить Леброна Джеймса, который заработал дабл-дабл. Американец набрал 20 очков, 10 подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал Пол Джордж. Он тоже отметился дабл-даблом: 15 очков, 10 подборов и четыре передачи. Также дабл-дабл заработал хорват Ивица Зубац (14 очков, 17 подборов и одна передача).



Ранее на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Милуоки Бакс». Игра завершилась победой гостей со счётом 90:88.