Гомельский: состав «Филадельфии» в этом сезоне не даёт повода для оптимизма

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы «Филадельфии Сиксерс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.



«Я болельщик «Филадельфии» с 40-летним стажем. К моему глубокому сожалению, тот состав, который заявлен у «Филадельфии» в текущем сезоне, не даёт повода для оптимизма. Думаю, что «Сиксерс» максимум выйдут в полуфинал Восточной конференции», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



«Филадельфия» начала регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации с двух поражений — от «Бостон Селтикс» на выезде и от «Милуоки Бакс» на домашнем паркете. Следующий матч «Сиксерс» проведут в ночь с 22 на 23 октября мск, их соперником будет «Сан-Антонио Спёрс».

Новость по теме Гомельский не верит, что команды НБА могут слить сезон, чтобы заполучить Вембаньяму