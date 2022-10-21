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«Я достойно сыграл». Уэстбрук оценил свой матч с «Клипперс», где ни разу не попал с игры

«Я достойно сыграл». Уэстбрук оценил свой матч с «Клипперс», где ни разу не попал с игры
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Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук оценил своё выступление в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Лейкерс» проиграли со счётом 97:103, а Уэстбрук запомнился тем, что впервые с 2016 года не набрал ни одного очка с игры. Расселл бросал 11 раз, а сразу после матча заявил, что играл солидно.

«Я считаю, что сыграл достойно. Я старался, боролся. Теперь нужно настраиваться на следующий матч. Энтони Дэвис считает, что нам нужно продолжать бросать? Да, я тоже так считаю», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

Ранее Расселл Уэстбрук заявил, что получил травму во время заключительного предсезонного матча по вине главного тренера команды Дарвина Хэма.

«Лейкерс» начали новый сезон с двух поражений.

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