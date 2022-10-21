Пол Джордж назвал причину неудачных выступлений Расселла Уэстбрука

Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о неудачных выступлениях разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.



«Если говорить честно, то эти «Лейкерс» не подходят Уэстбруку. С тем составом, который у них есть в настоящий момент. Такие игроки, как Уэстбрук, должны раскрывать свой потенциал, а не просиживать зад на скамейке. Расс легко может оформлять по 30+10+10 в любом другом клубе, если ему предоставят возможность снова стать лидером команды», — приводит слова Пола Джорджа Vlutch Points.



В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 97:103. Самым результативным игроком в составе «озёрников» стал Лонни Уокер, на счету которого 26 очков, три подбора и три передачи. Лидер команды Леброн Джеймс заработал дабл-дабл в виде 20 очков, 10 подборов и шести передач. Уэстбрук в этой встрече набрал два очка, три подбора и четыре передачи, проведя более 27 минут на площадке.