Пол Джордж назвал причину неудачных выступлений Расселла Уэстбрука

Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о неудачных выступлениях разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.
«Если говорить честно, то эти «Лейкерс» не подходят Уэстбруку. С тем составом, который у них есть в настоящий момент. Такие игроки, как Уэстбрук, должны раскрывать свой потенциал, а не просиживать зад на скамейке. Расс легко может оформлять по 30+10+10 в любом другом клубе, если ему предоставят возможность снова стать лидером команды», — приводит слова Пола Джорджа Vlutch Points.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 97:103. Самым результативным игроком в составе «озёрников» стал Лонни Уокер, на счету которого 26 очков, три подбора и три передачи. Лидер команды Леброн Джеймс заработал дабл-дабл в виде 20 очков, 10 подборов и шести передач. Уэстбрук в этой встрече набрал два очка, три подбора и четыре передачи, проведя более 27 минут на площадке.
- 21 октября 2022
-
20:47
-
19:53
-
19:47
-
18:31
-
18:00
-
17:36
-
16:47
-
16:12
-
15:31
-
15:31
-
14:38
-
14:01
-
13:43
-
13:31
-
11:51
-
11:38
-
10:53
-
09:56
-
09:30
-
08:50
-
07:50
-
05:15
-
01:03
-
00:37
- 20 октября 2022
-
23:34
-
23:17
-
22:57
-
22:39
-
22:04
-
21:10
-
20:53
-
20:10
-
19:16
-
18:53
-
17:47