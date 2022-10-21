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«Реал» обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге

«Реал» обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев со счётом 72:56.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 13 очков. 12 баллов на свой счёт записал Габриэль Дек.

В составе сербского клуба 17 очков набрал Бен Бентил. 10 баллов на свой счёт записал Лука Вильдоса.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Виртусом Болоньей» в Мадриде. Встреча состоится 27 октября, начало — в 21:45 мск. «Црвена Звезда» в 5-м туре регулярного чемпионата встретится с «Баварией». Встреча пройдёт в Белграде 28 октября, начало — в 20:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
21 октября 2022, пятница. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
72 : 56
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Муса - 13, Дек - 12, Ябуселе - 11, Тавареш - 10, Корнели - 7, Абальде - 6, Родригес - 6, Пуарье - 5, Козёр - 2, Льюль, Ндиайе, Хезонья
Црвена Звезда: Бентил - 17, Вильдоса - 10, Добрич - 8, Мартин - 8, Холланд - 7, Лазаревич - 2, Маркович - 2, Митрович - 2, Иванович, Лазич, Петрушев, Радулица
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