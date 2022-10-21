«Реал» обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев со счётом 72:56.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 13 очков. 12 баллов на свой счёт записал Габриэль Дек.



В составе сербского клуба 17 очков набрал Бен Бентил. 10 баллов на свой счёт записал Лука Вильдоса.



В следующем туре «Реал» сыграет с «Виртусом Болоньей» в Мадриде. Встреча состоится 27 октября, начало — в 21:45 мск. «Црвена Звезда» в 5-м туре регулярного чемпионата встретится с «Баварией». Встреча пройдёт в Белграде 28 октября, начало — в 20:00 мск.