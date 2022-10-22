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Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». «Денвер» одержал победу со счётом 126:123.

Самым результативным игроком гостей стал центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл. 27-летний серб набрал 26 очков, 12 подборов и 10 передач. Самым результативным у «Голден Стэйт» стал 34-летний американский разыгрывающий защитник Стефен Карри – 34 очка.

В первом матче нового сезона НБА «Денвер» в гостях уступил «Юте Джаз» со счётом 102:123, а «Уорриорз» одержали победу в родных стенах над «Лос-Анджелес Лейкерс» – 123:109.

Новый сезон НБА стартовал 19 октября с победы «Бостона» над «Филадельфией» со счётом 126:117.

НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2022, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Уиггинс - 23, Томпсон - 16, Грин - 13, Уайзмен - 11, Пул - 7, Грин - 5, Куминга - 4, Луни - 4, Дивинченцо - 3, Муди - 3, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Лэмб, Роллинз
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Браун - 20, Колдуэлл-Поуп - 17, Портер - 17, Хиланд - 14, Гордон - 10, Грин - 10, Джордан - 9, Браун - 4, Рид - 1, Гиллеспи, Маррей, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
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