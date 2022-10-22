Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». «Денвер» одержал победу со счётом 126:123.



Самым результативным игроком гостей стал центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл. 27-летний серб набрал 26 очков, 12 подборов и 10 передач. Самым результативным у «Голден Стэйт» стал 34-летний американский разыгрывающий защитник Стефен Карри – 34 очка.



В первом матче нового сезона НБА «Денвер» в гостях уступил «Юте Джаз» со счётом 102:123, а «Уорриорз» одержали победу в родных стенах над «Лос-Анджелес Лейкерс» – 123:109.

Новый сезон НБА стартовал 19 октября с победы «Бостона» над «Филадельфией» со счётом 126:117.