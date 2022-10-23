«Даллас» разгромил «Мемфис» с разницей в +41. У Дончича – дабл-дабл

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 137:96, из-за чего гости не сумели продлить свою выигрышную серию до трёх матчей со старта сезона.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 23-летний словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 32 очков, 7 подборов и 10 передач. В составе гостей наибольшее количество очков набрал 23-летний американский разыгрывающий Джа Морант – 20 очков, 1 подбор и 4 передачи. Ещё один дабл-дабл в этой встрече на счету форварда «Маверикс» Кристиана Вуда (25 очков, 12 подборов и 3 передачи).

Напомним, в следующем матче «Даллас» сыграет на выезде с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Мемфис» примет «Бруклин Нетс».