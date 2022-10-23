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«Даллас» разгромил «Мемфис» с разницей в +41. У Дончича – дабл-дабл

«Даллас» разгромил «Мемфис» с разницей в +41. У Дончича – дабл-дабл
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 137:96, из-за чего гости не сумели продлить свою выигрышную серию до трёх матчей со старта сезона.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 23-летний словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 32 очков, 7 подборов и 10 передач. В составе гостей наибольшее количество очков набрал 23-летний американский разыгрывающий Джа Морант – 20 очков, 1 подбор и 4 передачи. Ещё один дабл-дабл в этой встрече на счету форварда «Маверикс» Кристиана Вуда (25 очков, 12 подборов и 3 передачи).

Напомним, в следующем матче «Даллас» сыграет на выезде с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Мемфис» примет «Бруклин Нетс».

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
137 : 96
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Вуд - 25, Хардуэй-младший - 16, Динвидди - 15, Дорси - 9, Клебер - 9, Баллок - 8, Финни-Смит - 7, Макги - 6, Грин - 5, Пинсон - 2, Райт - 2, Пауэлл - 1, Дав. Бертанс, Кампаццо, Нтиликина, Харди
Мемфис Гриззлиз: Морант - 20, Бейн - 14, Родди - 12, Джонс - 10, Альдама - 8, Кларк - 8, Тиллман - 7, Ларэвиа - 6, Кончар - 5, Лофтон Мл. - 4, Адамс - 2, Брукс, Грин, Джексон, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
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