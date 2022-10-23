Наставник ЦСКА назвал главную задачу на игру с «Автодором»

Главный тренер московского ЦСКА Эмиль Райкович поделился ожиданиями от матча Единой Лиги ВТБ с «Автодором». По словам наставника, саратовский клуб в домашних матчах может доставить проблем любому сопернику, поэтому основной задачей армейцев на игру будет попытаться остановить игроков «Саратова» при возвращении из атаки в защиту.

«Автодор» дома всегда опасен. Они показывают быстрый, атакующий баскетбол, поэтому нашей первоочередной задачей будет остановить их при переходе в оборону», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Матч между московским ЦСКА и саратовским «Автодором» состоится сегодня, 23 октября. Начало противостояния — в 16:00 мск.

Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой.