О′Нил: буду разочарован, если Эмбиида не признают MVP единогласно

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил считает, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид должен быть признан MVP в этом сезоне.

«Буду разочарован, если Эмбиида не признают MVP единогласно», — приводит слова О'Нила TNT.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила результаты опроса 30 генеральных менеджеров лиги, попытавшихся предсказать MVP предстоящего сезона, который начнётся 19 октября.



Победителем опроса стал разыгрывающий «Даллас Маверикс» 23-летний словенский баскетболист Лука Дончич, набравший 48% голосов. Эмбиид в этом голосовании занял третье место.

«Сиксерс» начали текущий сезон с трёх поражений подряд. Эмбиид набирает 27 очков в среднем за игру.