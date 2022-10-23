УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань»

В Казани на стадионе «Баскет-Холл» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 83:75.

Самым результативным игроком встречи стал Луи Лабери — 19 очков. У краснодарской команды наилучшую результативность продемонстрировал Джейлен Бэрфорд — 15 очков.

Свой следующий матч подопечные Велимира Перасовича проведут 28 октября. Команде предстоит домашний матч с МБА. Начало встречи — в 19:00. «Локомотив-Кубань» 27 октября встретятся с «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на выезде.