УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань»
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В Казани на стадионе «Баскет-Холл» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 83:75.
Самым результативным игроком встречи стал Луи Лабери — 19 очков. У краснодарской команды наилучшую результативность продемонстрировал Джейлен Бэрфорд — 15 очков.
Свой следующий матч подопечные Велимира Перасовича проведут 28 октября. Команде предстоит домашний матч с МБА. Начало встречи — в 19:00. «Локомотив-Кубань» 27 октября встретятся с «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на выезде.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
23 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
83 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Лабери - 19, Димитриевич - 15, Хантер - 14, Зайцев - 12, Браун - 8, М. Кулагин - 7, Жбанов - 5, Разумов - 2, Рейнольдс - 1, Забелин, Ильницкий, Ткаченко
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 15, Ведищев - 14, Мартюк - 14, Уиллис - 14, Узинский - 9, Елатонцев - 3, Емченко - 2, Квитковских - 2, Щербенев - 2, Долинин, Калинов, Сычков
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