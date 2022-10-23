«С такой ментальностью нельзя выходить на площадку». Киселёв — о поражении «Пари НН»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв высказался по поводу поражения команды в матче с «Пари Нижний Новгород».
«Нельзя с такой ментальностью выходить на игры, особенно домашние, когда у тебя очень много болельщиков на трибунах. В первую очередь хотел бы извиниться перед ними. Нашим игрокам нужно задуматься об этом. Во второй половине мы немного перестроили защиту, и это помогло нам, хотя и ротация у «Пари Нижний Новгород» уже была более широкая. Счёт на табло, так что каждому из нас нужно поискать проблемы где-то в себе», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 27 октября и начнётся в 18:00 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем матче сыграет дома с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч состоится также 27 октября. Начало противостояния — в 19:00 мск.
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