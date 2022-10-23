В «Автодоре» назвали причины поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич высказался по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Поздравляю ЦСКА с победой. В первой половине более-менее справлялись с соперниками, но после большого перерыва нам не удалось выдержать их ритм. Гости не позволили нам показать свою лучшую игру.
С чем связано то, что команда проседает в третьей четверти проигранных матчей? Так бывает. Как оцениваю игру Андрея Печкина? Он молодец! Вышел, боролся, действовал храбро и уверенно. Доволен игрой Андрея сегодня», – приводит слова Павичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Для ЦСКА это уже пятая победа подряд. Следующую встречу подопечные Эмиля Райковича проведут 27 октября дома с «Енисеем» (20:00). «Автодор» в этот же день встретится с «Пармой-Пари» в Перми. Начало этого матча — в 17:00.
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