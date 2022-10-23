Кевин Гарнетт: мы вступили в эру Стефа Карри. Он изменил игру

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Кевин Гарнетт

высказался по поводу лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Мы живём в интересную эпоху. Говорят, что закончилась эра Леброна. Думаю, что теперь мы вступили в эру Стефа Карри. Я думаю, что мы должны начать проявлять больше уважения к нему и его имени, ведь он ещё не закончил. Но то, что он уже успел сделать, это потрясающе для его наследия. Я действительно думаю, что он изменил игру. Он не только ввёл моду на дальние броски, но и поднял всю игру на другой уровень. Он показал, с какой дистанции следует бросать, создал прецедент. Это меняет игру. Он пришёл и изменил всю игру защитников, заставив их действительно работать из глубины.

И да, в какой-то момент лиге придётся попробовать четырёхочковый бросок», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.