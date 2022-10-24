НБА вынесла наказания участникам драки на матче «Майами» — «Торонто»
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Форвард «Майами Хит» Калеб Мартин признан зачинщиком драки с центровым «Торонто Рэпторс» Кристианом Колоко, за что получил наказание в виде отстранения на один матч регулярного чемпионата НБА. Об этом информирует пресс-служба лиги. Что касается Колоко, то он получил штраф в виде $ 15 тысяч.
Кроме того, наказание получил сербский игрок «Майами» Никола Йович. Лига его оштрафовала за то, что во время инцидента он покинул зону запасных. Йокич, как и Мартин, будет вынужден пропустить одну встречу регулярки.
Напомним, скандальный инцидент произошёл за 7:46 до конца третьей четверти, когда Кристиан и Калеб боролись за подбор.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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