НБА вынесла наказания участникам драки на матче «Майами» — «Торонто»

Форвард «Майами Хит» Калеб Мартин признан зачинщиком драки с центровым «Торонто Рэпторс» Кристианом Колоко, за что получил наказание в виде отстранения на один матч регулярного чемпионата НБА. Об этом информирует пресс-служба лиги. Что касается Колоко, то он получил штраф в виде $ 15 тысяч.



Кроме того, наказание получил сербский игрок «Майами» Никола Йович. Лига его оштрафовала за то, что во время инцидента он покинул зону запасных. Йокич, как и Мартин, будет вынужден пропустить одну встречу регулярки.



Напомним, скандальный инцидент произошёл за 7:46 до конца третьей четверти, когда Кристиан и Калеб боролись за подбор.

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