Игроки «Майами» и «Торонто» подрались на площадке в матче НБА. Фото

Центровой «Торонто Рэпторс» Кристиан Колоко и форвард «Майами Хит» Калеб Мартин были удалены с площадки за драку, которая произошла между игроками во время матча регулярного чемпионата НБА. Матч завершился победой «Майами» со счётом 112:109.
Конфликт случился за 7:46 до конца третьей четверти, когда Кристиан и Калеб боролись за подбор после неточного броска из-за дуги игрока «Торонто» Паскаля Сиакама. Колоко выиграл подбор, но после фола Мартина оказался на площадке. Калеб подошёл к новичку «Рэпторс», когда тот быстро вскочил на ноги, после чего игроки начали выяснять отношения.
Остальные баскетболисты пытались разнять Колоко и Мартина, действие происходило за пределами игровой части площадки возле зрительских мест. Судьи несколько минут просматривали видеоповтор, чтобы разобраться в инциденте, и в итоге выписали обоим игрокам технический фол и удалили с площадки.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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