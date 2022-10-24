«Зенит» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 82:70.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Калеб Хомсли, набравший 28 очкjd. Ещё 10 баллов на свой счёт записал Трэй Томпкинс.



В составе «Самары» 20 очков на свой счёт записал Маркос Найт. 19 баллов на счету Джеймса Энниса. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Малкольм Томас.



Следующий матч «Самара» проведёт 27 октября на домашнем паркете. Соперниками самарцев будут баскетболисты «Астаны». «Зенит» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с белорусским «Минском», встреча состоится 28 октября.