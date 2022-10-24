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«Зенит» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 82:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Калеб Хомсли, набравший 28 очкjd. Ещё 10 баллов на свой счёт записал Трэй Томпкинс.

В составе «Самары» 20 очков на свой счёт записал Маркос Найт. 19 баллов на счету Джеймса Энниса. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Малкольм Томас.

Следующий матч «Самара» проведёт 27 октября на домашнем паркете. Соперниками самарцев будут баскетболисты «Астаны». «Зенит» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с белорусским «Минском», встреча состоится 28 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
24 октября 2022, понедельник. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
70 : 82
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Самара: Найт - 6, Зверев - 4, Карданахишвили - 4, Томас - 4, Эннис - 4, Умрихин - 2, Барашков, Гафуров, Лазарев, Пичкуров, Риверс, Шелекето
Зенит: Соломон - 6, Хомсли - 6, Д. Кулагин - 5, Томпкинс - 5, Карасёв - 4, Эртель - 4, Вольхин - 2, Уимбуш - 2, Захаров, Рыжов, Томассон, Фридзон
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