Томпсон двумя словами описал свою реакцию на приход Дюранта в «Уорриорз» в 2016 году
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Клэй Томпсон вспомнил, как отреагировал на приход в команду нынешнего лидера «Бруклин Нетс» и соотечественника Кевина Дюранта в 2016 году.
Напомним, Дюрант выступал за «Уорриорз» с 2016 по 2019 год и дважды становился победителем чемпионата в их составе (2017, 2018).
«Всё кончено», – процитировал себя Томпсон, отвечая на вопрос в рамках выпуска YouTube-подкаста All The Smoke.
Напомним, «Уорриорз» начали сезон-2022/2023 c двух побед и одного поражения (123:128), которое они потерпели от «Денвер Нагетс» 22 октября.
Ранее в интервью Томпсон поблагодарил Дюранта за успех «Голден Стэйт» в последние годы.
Новость по темеТомпсон поблагодарил Дюранта за успех «Уорриорз» на победной церемонии сезона-2021/2022
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