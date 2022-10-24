Томпсон двумя словами описал свою реакцию на приход Дюранта в «Уорриорз» в 2016 году

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Клэй Томпсон вспомнил, как отреагировал на приход в команду нынешнего лидера «Бруклин Нетс» и соотечественника Кевина Дюранта в 2016 году.

Напомним, Дюрант выступал за «Уорриорз» с 2016 по 2019 год и дважды становился победителем чемпионата в их составе (2017, 2018).

«Всё кончено», – процитировал себя Томпсон, отвечая на вопрос в рамках выпуска YouTube-подкаста All The Smoke.

Напомним, «Уорриорз» начали сезон-2022/2023 c двух побед и одного поражения (123:128), которое они потерпели от «Денвер Нагетс» 22 октября.

Ранее в интервью Томпсон поблагодарил Дюранта за успех «Голден Стэйт» в последние годы.