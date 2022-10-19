Томпсон поблагодарил Дюранта за успех «Уорриорз» на победной церемонии сезона-2021/2022
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Четырёхкратный чемпион НБА и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» американец Клэй Томпсон поблагодарил бывшего члена команды и звезду «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта за успех клуба в последние годы.
Напомним, Дюрант выступал за «Уорриорз» с 2016 по 2019 год и дважды становился чемпионом в их составе.
«Отдайте должное тренеру [Марку] Джексону, он разглядел потенциал в Стефене Карри, когда ему было 22 или 23 года. Отдайте должное и Кевину Дюранту, потому что без него у нас не было бы четырёх перстней. Он помог заполучить нам два из них», – сказал Томпсон на церемонии вручения перстней в честь победы «Голден Стэйт» в сезоне-2021/2022.
В первом матче нынешнего сезона «Уорриорз» приняли «Лос-Анджелес Лейкерс» и победили со счётом 123:109.
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