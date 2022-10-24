Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» оказался сильнее «Минска» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» оказался сильнее «Минска» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Красноярский «Енисей» обыграл белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась победой гостей со счётом 54:36.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 11 очков. По 9 очков набрали Роман Загретдинов и Александр Гудумак.

В составе «Минска» дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Закари Смит. Ещё 9 очков на счету Владислава Близнюка.

Следующий матч «Минск» проведёт 28 октября в Санкт-Петерьурге. Соперниками минчан будут баскетболисты местного «Зенита». Красноярский «Енисей» в следующем туре сыграет в Москве со столичным ЦСКА, встреча состоится 27 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
24 октября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
36 : 54
Енисей
Красноярск, Россия
Минск: Близнюк, Борисевич, Коратцов, Коско, Микульский, Ситник, Смит, Стабровский, Стубеда, Третьяк, Тростинецкий, Эрнандес-Зиненко
Енисей: Балашов, Белянков, Викторов, Герасимов, Гудумак, Загретдинов, Коулмен, Мотовилов, Сонько, Трушкин, Уорнер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022