«Енисей» оказался сильнее «Минска» в Единой лиге ВТБ

Красноярский «Енисей» обыграл белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась победой гостей со счётом 54:36.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 11 очков. По 9 очков набрали Роман Загретдинов и Александр Гудумак.



В составе «Минска» дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Закари Смит. Ещё 9 очков на счету Владислава Близнюка.



Следующий матч «Минск» проведёт 28 октября в Санкт-Петерьурге. Соперниками минчан будут баскетболисты местного «Зенита». Красноярский «Енисей» в следующем туре сыграет в Москве со столичным ЦСКА, встреча состоится 27 октября.