«Енисей» оказался сильнее «Минска» в Единой лиге ВТБ
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Красноярский «Енисей» обыграл белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в Минске и завершилась победой гостей со счётом 54:36.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 11 очков. По 9 очков набрали Роман Загретдинов и Александр Гудумак.
В составе «Минска» дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Закари Смит. Ещё 9 очков на счету Владислава Близнюка.
Следующий матч «Минск» проведёт 28 октября в Санкт-Петерьурге. Соперниками минчан будут баскетболисты местного «Зенита». Красноярский «Енисей» в следующем туре сыграет в Москве со столичным ЦСКА, встреча состоится 27 октября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
24 октября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
36 : 54
Енисей
Красноярск, Россия
Минск: Близнюк, Борисевич, Коратцов, Коско, Микульский, Ситник, Смит, Стабровский, Стубеда, Третьяк, Тростинецкий, Эрнандес-Зиненко
Енисей: Балашов, Белянков, Викторов, Герасимов, Гудумак, Загретдинов, Коулмен, Мотовилов, Сонько, Трушкин, Уорнер
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