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«Такого мы ещё не видели». Дюрант объяснил, почему Морант является уникальным игроком

«Такого мы ещё не видели». Дюрант объяснил, почему Морант является уникальным игроком
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Бруклин Нетс» американец Кевин Дюрант высказался о лидере «Мемфис Гриззлиз» и соотечественнике Джа Моранте.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли с кем-то сравнить Моранта, Дюрант ответил отрицательно.

«Ни с кем, на самом деле. Он уникальный игрок. Внушительный атлетизм и креативность. Он выше Аллена Айверсона и при этом сильней. Он – невероятный игрок, делающий нечто такое, чего мы до этого ещё не видели», – приводит слова баскетболиста New York Post.

Ранее разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал выступление Моранта в игре с «Хьюстон Рокетс», в рамках которой он набрал 49 очков и отдал восемь результативных передач.

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