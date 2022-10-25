37 очков Кевина Дюранта помогли «Мемфис» обыграть «Бруклин»

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:124.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 35 очков, пять подборов и семь передач. Также большой вклад в успех команды внёс защитник из США Десмонд Бейн, который набрал 33 очка, один подбор и семь передач. Самым результативным у гостей стал седьмой номер Кевин Дюрант. На его счету 37 очков, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Кайри Ирвинга, который набрал 31 очко, восемь подборов и пять передач.

«Мемфис» добился третьей победы в сезоне. До этого они один раз оступились с «Даллас Маверикс» (96:137), но обыгрывали «Хьюстон Рокетс» (129:122) и «Нью-Йорк Никс» (115:112) ОТ.