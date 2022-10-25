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37 очков Кевина Дюранта помогли «Мемфис» обыграть «Бруклин»

37 очков Кевина Дюранта помогли «Мемфис» обыграть «Бруклин»
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:124.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 35 очков, пять подборов и семь передач. Также большой вклад в успех команды внёс защитник из США Десмонд Бейн, который набрал 33 очка, один подбор и семь передач. Самым результативным у гостей стал седьмой номер Кевин Дюрант. На его счету 37 очков, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Кайри Ирвинга, который набрал 31 очко, восемь подборов и пять передач.

«Мемфис» добился третьей победы в сезоне. До этого они один раз оступились с «Даллас Маверикс» (96:137), но обыгрывали «Хьюстон Рокетс» (129:122) и «Нью-Йорк Никс» (115:112) ОТ.

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
134 : 124
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 38, Морант - 38, Альдама - 17, Кларк - 13, Адамс - 9, Джонс - 8, Кончар - 7, Брукс - 4, Грин, Джексон, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Тиллман, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Бруклин Нетс: Дюрант - 37, Ирвинг - 37, Клэкстон - 16, О'Нил - 8, Харрис - 8, Симмонс - 7, Миллз - 6, Шарп - 5, Ватанабэ, Дюк, Карри, Моррис, Самнер, Томас, Уильямс, Уоррен, Эдвардс
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