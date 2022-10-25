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Результаты всех матчей НБА 25 октября

Результаты всех матчей НБА 25 октября
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25 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня.

«Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» – 120:106
«Нью-Йорк Никс» – «Орландо Мэджик» – 115:102
«Майами Хит» – «Торонто Рэпторс» – 90:98
«Мемфис Гриззлиз» – «Бруклин Нетс» – 134:124
«Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз» – 114:108
«Чикаго Буллз» – «Бостон Селтикс» – 120:102
«Миннесота Тимбервулвз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 106:115
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Денвер Наггетс» – 135:110

В самом результативном матче самым полезным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 35 очков, сделавший пять подборов и семь передач. Также большой вклад в успех команды внёс защитник из США Десмонд Бейн, который набрал 33 очка, сделал один подбор и семь передач. Самым результативным у гостей стал седьмой номер Кевин Дюрант. На его счету 37 очков, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Кайри Ирвинга, который набрал 31 очко, сделал восемь подборов и пять передач.

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