Результаты всех матчей НБА 25 октября

25 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня.



«Филадельфия Сиксерс» – «Индиана Пэйсерс» – 120:106

«Нью-Йорк Никс» – «Орландо Мэджик» – 115:102

«Майами Хит» – «Торонто Рэпторс» – 90:98

«Мемфис Гриззлиз» – «Бруклин Нетс» – 134:124

«Хьюстон Рокетс» – «Юта Джаз» – 114:108

«Чикаго Буллз» – «Бостон Селтикс» – 120:102

«Миннесота Тимбервулвз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 106:115

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Денвер Наггетс» – 135:110



В самом результативном матче самым полезным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 35 очков, сделавший пять подборов и семь передач. Также большой вклад в успех команды внёс защитник из США Десмонд Бейн, который набрал 33 очка, сделал один подбор и семь передач. Самым результативным у гостей стал седьмой номер Кевин Дюрант. На его счету 37 очков, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Кайри Ирвинга, который набрал 31 очко, сделал восемь подборов и пять передач.