Дюрант назвал главную проблему «Бруклина» на старте сезона

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант после поражения команды в матче с «Мемфис Гриззлиз» (124:134) рассказал о том, что команда очень слабо реализует трёхочковые броски и это является главной проблемой коллектива на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Трёхочковые броски убивают нас. Сегодня именно броски из-за дуги определили победителя. Даже если вы играете не лучшим образом или примерно на равных с противником, попадая трёхочковые броски, вы даёте себе шанс на успех», — приводит слова Дюранта ESPN.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 35 очков, сделавший пять подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал как раз Кевин Дюрант. На его счету 37 очков, пять подборов и четыре передачи.
- 25 октября 2022
-
09:59
-
09:48
-
09:22
-
08:00
-
05:33
-
04:28
-
00:50
- 24 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:17
-
20:01
-
19:20
-
18:43
-
16:26
-
15:45
-
15:19
-
14:37
-
14:01
-
13:13
-
12:31
-
11:54
-
10:55
-
10:15
-
10:00
-
08:06
-
06:10
-
04:56
-
01:17
- 23 октября 2022
-
23:27
-
22:09
-
21:06
-
20:39