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Дюрант назвал главную проблему «Бруклина» на старте сезона

Дюрант назвал главную проблему «Бруклина» на старте сезона
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Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант после поражения команды в матче с «Мемфис Гриззлиз» (124:134) рассказал о том, что команда очень слабо реализует трёхочковые броски и это является главной проблемой коллектива на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Трёхочковые броски убивают нас. Сегодня именно броски из-за дуги определили победителя. Даже если вы играете не лучшим образом или примерно на равных с противником, попадая трёхочковые броски, вы даёте себе шанс на успех», — приводит слова Дюранта ESPN.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 35 очков, сделавший пять подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал как раз Кевин Дюрант. На его счету 37 очков, пять подборов и четыре передачи.

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