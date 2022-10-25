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Мэджик Джонсон дал совет Расселлу Уэстбруку

Мэджик Джонсон дал совет Расселлу Уэстбруку
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Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон обратился к разыгрывающему «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселлу Уэстбруку.

«Во-первых, возьми на себя ответственность. Если ты плохо играешь — признай это. Прекрати бороться со СМИ и болельщиками, просто иди и играй, как должен», — приводит слова Джонсона Fadeaway World.

В минувшем сезоне НБА Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне.

Напомним, в своём последнем матче «Лейкерс» проиграли со счётом 104:106 «Портленд Трэйл Блэйзерс». Поражение стало для команды уже третьим подряд, начиная со старта чемпионата.

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