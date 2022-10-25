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Грант Уильямс толкнул судью-женщину плечом и получил удаление

Грант Уильямс толкнул судью-женщину плечом и получил удаление
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Форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс был удалён с площадки по ходу матча 3-го тура регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз».

По ходу четвёртой четверти в одном из игровых эпизодов Уильямс, защищаясь против Зака Лавина, оказался на паркете и получил фол. Баскетболист возмутился решением арбитров, а затем, поднявшись, толкнул плечом судью Шерил Флорес, пробегая мимо. В итоге Флорес сразу удалила Гранта с площадки.

Грант Уильямс

Грант Уильямс

Грант Уильмс

Грант Уильмс

Грант Уильямс провёл на площадке 18 минут. На его счету ни одного попадания при трёх попытках, три подбора и одна результативная передача.

«Селтикс» потерпели поражение со счётом 102:120. Для прошлогоднего финалиста НБА это первое поражение в новом сезоне. В следующем туре «Бостон» сыграет с «Кливленд Кавальерс».

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